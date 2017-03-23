6名綠委結盟推產業轉型 加持劉世芳

民進黨高雄市長初選的競爭越來越激烈，立委劉世芳今天邀李昆澤等6綠委及10餘名高雄市議員組「高雄產業轉型聯盟」，並宣示要共創高雄產業發展願景。

20餘名中央和地方民代組成產業轉型聯盟，劉世芳受訪表示，民進黨初選是既競爭又合作的方式，爭取選民認同，誰能提出好的願景讓高雄市轉型並得到正向的發展，而且獲得支持才重要，她說大家有志一同。

高雄市共選出10名區域立委，卻只有6人出席聯盟活動，劉世芳笑說，比較不好意思邀立委管碧玲、趙天麟等人（有意參選下屆高雄市長者）參加。

行政院會今天通過「前瞻基礎建設計畫特別條例」草案，中央編列逾新台幣8824億元特別預算，盼刺激景氣，也能對國家建設現代化有幫助。

在特別預算中，高雄捷運岡山路竹段延伸等也被納入，另外高雄市除了現有的捷運紅、橘線及輕軌之外，還有黃線捷運也在被核定之列。

立委劉世芳、邱志偉、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、李昆澤等，還有市議員邱俊憲等近20名中央及地方民代，在高雄市新光碼頭召開「升級、躍進、新共榮」記者會，宣布發起高雄產業轉型聯盟，籲中央正視高雄人對地方發展的期望，共創高雄產業發展的願景。

立委輪番表達對「前瞻基礎建設計畫」的期待，賴瑞隆說一旦順利完成將可創造高雄市數千億元的產值，提供數萬個就業機會，邱志偉也盼翻轉高雄市的發展。1060323

(中央社)