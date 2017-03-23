FBI握資訊 川普手下疑勾俄傷希拉蕊選情

美國官員告訴CNN，美國聯邦調查局握有資料顯示，美國總統川普手下和疑似俄羅斯特工聯繫，可能相互串通、公布傷害美國去年總統大選候選人希拉蕊．柯林頓陣營的資訊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國官員透露，聯邦調查局（FBI）目前正在檢視那項資訊，包括人員情報、旅行、業務往來、通訊紀錄和會面紀錄。此資訊令FBI反情報調查人員懷疑川普手下和俄國可能相互串通，但官員警告，這份資料不具決定性，調查仍進行中。

FBI局長柯米（James Comey）20日發表聲明指出，由於FBI對據信有1名美國人可能成為外國政府的代理人已搜集到可靠的違法指控或合理根據，開始針對川普陣營人士和疑似俄國特工可能相互勾結展開調查。

白宮對此未發表評論，FBI則拒絕置評。

一名執法官員表示，FBI握有的資訊顯示，與川普陣營有關連的人和俄國聯繫，他們似乎還對準備就緒後公布對手資訊表示讚許。

但也有美國官員表示，就目前取得的資料做出此推斷還太早，這大抵只是間接推測。

FBI先前已就與美國情報單位已知的俄國人聯繫，對川普競選陣營4名人士展開調查，包括佛林（MichaelFlynn）、曼納福特（Paul Manafort）、史東（Roger Stone）和裴基（Carter Page）。4人都否認有不當聯繫，CNN尚未確認他們是FBI正在調查的事件主角。

消息人士表示，FBI要找出決定性資訊所面臨的障礙之一是，民眾開始聚焦川普陣營與俄國之間的關係後，川普手下和俄國人近幾個月已停止聯繫。美國官員表示，部分俄國官員也已改變聯繫方式，讓監控變得更艱難。（譯者：中央社蔡佳伶）1060323

(中央社)