烏克蘭軍火庫遭引爆 軍方歸因破壞行動

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烏克蘭軍方今天表示，烏克蘭東部1座軍火庫遭徹夜爆炸攻擊，並將這起事件歸因於「破壞行動」。

根據法新社，烏克蘭軍事檢察長馬提歐斯（Anatoliy Matios）聲明表示：「突然發生火災...起因是針對巴拉克列亞（Balakliya）1座儲放飛彈與軍火倉庫的破壞行動。這場火災引爆軍火。」

路透社報導，這座存放約13萬8000公噸彈藥的基地位於巴拉克列亞，距烏克蘭與俄羅斯支持分離主義分子對抗的前線約100公里。

烏克蘭軍方表示，救援隊已在哈爾科夫地區（Kharkiv）撤離鄰近村莊居民。

馬提歐斯在臉書（Facebook）上寫道：「根據初步數據...因為破壞行動，凌晨2時46分發生火災及爆炸，在數個存放火箭及大砲武器的地點引爆彈藥。」（譯者：中央社廖禹揚）1060323

(中央社)