美超紅蝙蝠俠狗 助白斑病男童恢復自信
美國阿肯色州8歲男童布朗查德患有白斑病，導致身上出現比膚色淺的色斑，因而喪失自信，俄勒岡州1隻同樣患有白斑病的14歲黑色拉布拉多犬首度與他相見歡，幫助他恢復自信。
美國福斯新聞網（Fox News）報導，羅迪（Rowdy）的飼主烏本豪爾（Niki Umbenhower）說，「牠大概是在11歲時，身上開始出現白毛。我當時沒多想，我以為牠只是年紀大了」。
羅迪毛色黑亮，只有眼睛周圍兩圈白，宛如「蝙蝠俠」，這是因為牠得了白斑病。
與羅迪相隔數千英里的卡特．布朗查德（Carter Blanchard）幾乎是在同一時期，發現自己的皮膚出現白斑。
布朗查德的母親艾德科克（Stephanie Adcock）說：「卡特上幼兒園和一年級時，我經常去學校接他，他告訴我的第1件事是，他討厭他的臉也討厭他的皮膚。」
艾德科克發現羅迪的臉書和Instagram頁面後，與兒子分享那些有趣的照片和貼文。接下來一年，雙方開始建立起「數位」友誼。艾德科克說，羅迪幫助布朗查德增加更多自信。
艾德科克說：「（羅迪）確實改變了他看待自己皮膚的方式，這不再是個問題了。從那時起，我們便一直保持聯繫。」
在善心人士慷慨解囊下，艾德科克和布朗查德搭上飛機，與羅迪和烏本豪爾相見歡，這一人一犬很快成為了好友。
烏本豪爾說：「當我想起他們走進這扇門的那一刻，不禁起了雞皮疙瘩。」
艾德科克說：「這確實改變了他的人生，讓他童年生活變得較好，這是我無法給他的禮物。」
羅迪近來飽受若干健康併發症所苦，烏本豪爾盼能募集到足夠經費，協助其他患有白斑病的孩子與羅迪見面。（譯者：中央社劉文瑜）1060323
(中央社)
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