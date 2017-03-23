前瞻基礎建設 朱立倫：繼續爭取三環三線延伸線

新北市新店區安和路、安康路口目前正進行「安坑一號道路」施工，預計旁邊將興建計劃中的「安坑線輕軌運輸系統」。（方濬哲攝）

行政院會23日通過「前瞻基礎建設計畫」和特別條例，軌道建設特別預算占最大宗，編列4千2百多億元，新北市部分，核定三鶯線新台幣502億元，淡海輕軌153億元及新北安坑輕軌166億元。

新北市長朱立倫表示，新北已核定、在施工中的老計畫也包括在內，「那個好像不算前瞻吧？」另指出，新北市比較關心三環三線的延伸線，或是南環、北環及萬大二期，這些會繼續爭取。

(中時)