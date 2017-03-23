零修圖！六月細肩深V萌插腰 根本女大生
藝人六月（蔡君茹）和李易婚後育有1對可愛兒女Star和Shinny，雖忙著照顧孩子，也不忘努力工作賺奶粉錢，除了產後復出的第一齣戲《酸甜之味》殺青後，今（23日）她再拍平面廣告，分享一張側拍美照，讓大家驚豔直呼「根本少女無誤」。
六月今為醫美保養品拍平面廣告，在臉書PO出工作人員拍下的工作照，只見她頂著俐落馬尾造型，一身細肩帶深V洋裝，等待造型師打點妝髮，尤其搭配超Q的插腰姿勢，散發出青春洋溢的氣質，就連她自己也忍不住大讚：「今日廣告工作照之廠商好會側拍，完全沒有修圖。」
照片一貼出，引來網友直誇「看不出來是兩個孩子的媽，簡直像大學生」、「說18歲我也信」，羨慕六月的天生麗質，認證果然是辣媽一枚。
(中時電子報)
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