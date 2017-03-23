創客動手做 自造者與程式語言設計培訓基地啟用
初鹿夢想家實驗國民中學，23日舉行自造者與程式語言設計培訓基地暨自造教育示範中心啟用典禮，學生們展示創作發明的作品，讓參訪的台東縣長黃健庭驚豔不已，也鼓勵學生繼續往相關領域發展。
黃健庭表示，實驗教育三法通過後，台東縣政府從去年開始就開始推動5所國中小辦理學校型態實驗教育，其中初鹿與關山國中辦理自造者與程式語言設計實驗學校，針對學生興趣分組教學，讓學生多動腦、培養解決問題的能力。
台東縣政府強調，自造者與程式語言設計培訓基地暨自造教育示範中心是創國內之先，去年底向教育部國教署爭取450萬元經費，加上縣府經費打造傳統工藝教室及3D智慧教室，整體規劃以傳統工藝、數位自造、程式設計為三大課程主軸，日後也將有專業師資進駐教導學生。
(中時)
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