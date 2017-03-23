堅持木造船的美　東港造船師打造愛河遊河船

國寶級傳統木工造船大師洪全瑞。(謝佳潾攝)

國寶級傳統木工造船大師洪全瑞，目前正在趕工愛河遊船。(謝佳潾攝)

國寶級傳統木工造船大師洪全瑞，在歷經木造漁船遭玻璃纖維取代的沒落期後，反以1：1比例打造模型木船，現除四處參展外也獲政府單位青睞，請他放大模型船成觀光用船，目前正在趕工愛河遊船。(謝佳潾攝)

國寶級傳統木工造船大師洪全瑞，在歷經木造漁船遭玻璃纖維取代的沒落期後，反以1：1比例打造模型木船，現除四處參展外也獲政府單位青睞，請他放大模型船成觀光用船，目前正在趕工愛河遊船。(謝佳潾攝)

國寶級傳統木工造船大師洪全瑞，13歲學木船打造功夫、16歲出師開店，在歷經木造漁船遭玻璃纖維取代的沒落期後，他沒有放棄反以1：1比例打造模型木船，現除四處參展外也獲政府單位青睞，請他放大模型船成觀光用船，目前正在趕工愛河遊船。

現年69歲的洪全瑞，看著自畫的設計圖自信地說，他國小畢業後就當學徒學木船打造，1年後師傅教他製圖，不出3年就出師了，也許是因從小看父親及兄弟都在做木工的關係，耳濡目染下學得特別快，還不到17歲就開店當老闆，承接木造漁船訂單。

他說，當時的漁船艘艘都是木製的，所以生意很穩定，直到1990年代玻璃纖維材質的漁船出現後，木船慢慢遭淘汰，直至現在根本看不到木造漁船，而當時也因而改行從事機械安裝，但也因此多出更多時間研究木造船的美。

「好的東西一定會有留下的必要與價值。」他如獲至寶地說，雖然木造漁船已不存在，但木造船的線條美及造型講究，絕對不是鐵製或玻璃纖維製的船可比擬，因此便趁業餘時間打造1：1木造船模型，除留下傳統工法外，也可以備不時之需。

果真，洪全瑞打造的模型木船艘艘獲國內外各大展覽青睞，加拿大、捷克及日本等國都邀他參展，細膩的工法及造型的講究幾乎無可挑剔，而政府單位見到後更是愛不釋手，紛紛想透過他的船來吸引觀光，因此都向他下訂單請他放大模型船變成觀光用船。

(中時)