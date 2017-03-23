台北晶華酒店「童心月」 栢麗廳買大送小超優惠
4月甫一開始，就是4天連假，其後還有復活節、班尼克蛋節……等有趣的節日，台北晶華酒店在4月推出「童心月」活動，將人氣自助餐廳「栢麗廳」化身美食樂園，進行「買大送小」的活動，只要1位大人用餐，即可享有身高130cm以下的兒童1人免費（100cm以下孩童不限人數皆是免費）。
本次童心月活動以「愛麗絲夢遊仙境」為主題，一樓栢麗廳於平日晚餐及假日午餐時段，將以各種充滿童趣的甜點結合愛麗絲夢遊仙境的角色，把甜點變成自助餐廳最吸睛的亮點！屆時也將有撲克人形立牌與愛麗絲夢遊仙境背板可供大小朋友拍照。
除了台北晶華推出的活動以外，栢麗廳與誠品泰市場、台大義饗食堂也同步加碼推出「自助餐買大送小」方案，4月1日至30日，家長於午、晚餐時段帶小朋友前往上述3家餐廳用餐，即可享有身高130公分以下孩童免費用餐的超優質回饋。
(中時)
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