美機入東海防識區 遭陸警告
美國國防部官員透露，美軍B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機上周日（19日）在東海「國際空域」飛行時遭中國空中交通管制員警告。不過，根據陸方說法，美軍機飛入中國東海防空識別區後，陸方發現並要求美軍機離開。
美國有線電視新聞網CNN23日報導，「美國轟炸機東海常規航行受到中國官員警告」，稱事發時，美軍轟炸機正飛越韓國濟州島西南部約70浬處。
美國太平洋空軍發言人圖拉宣稱，美軍「槍騎兵」轟炸機當時正在「國際空域」進行常規操作，此後也沒有偏離既定飛行路線。圖拉還說，2013年中方宣佈畫設東海防空識別區時，美太平洋空軍就未承認，今天也不會承認，「中方的防空識別區沒有改變我們的行動」。
大陸外交部發言人華春瑩23日在例行記者會上對此表示，她並不瞭解此事的具體情況，但有關國家的行事需要考慮到地區內國家的安全關切，並有利於國家間的互信與和平。「至於東海防空識別區，此前我們已闡明立場。美國自己也有防空識別區，他們應該尊重中國防空識別區的權利。」
(中時)
關鍵字：東海防空識別區
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