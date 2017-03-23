世界搏茶會行家出手 80萬手打銀器售出

這只要價80萬元的銀製花器全部純手工打造，開展第2天就有行家下訂。（呂妍庭攝）

這只要價80萬元的銀製花器全部純手工打造，開展第2天就有行家下訂。（呂妍庭攝）

京都瑞鳳堂台灣代理商在搏茶會上展售多樣日本名師打作銀壺，外形十分具有藝術性。（呂妍庭攝）

2017年世界搏茶會正在嘉義縣六腳鄉蒜頭糖場園區舉行，6天來參觀人數已突破7萬人次，其中京都瑞鳳堂展售攤位鎮展之寶，要價80萬元的手打銀器在開展第2天就有行家下訂賣出，目前業者已售出價值160多萬元的銀壺等商品。

業者表示，京都瑞鳳堂是日本唯一碩果僅存，仍堅持傳統金工技藝，不使用模具偽稱手工銀壺的堂號，自明治時期，就用引以為傲的創作，深耕藝術領域，且京都瑞鳳堂銀壺多取材於日本生活與故事，展現金屬特性。今年是第2次參加嘉義縣舉辦的世界搏茶會，特地從台中南下嘉義設攤，除因去年參展品獲得許多收藏家喜愛，也發現嘉義有許多潛在收藏家，果然短短6天就創下不錯的銷售額。

(中時)