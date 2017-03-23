美濃火燒山蔓延 未傳出人員傷亡

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美濃區瀰濃里廣善堂上方山坡23日下午傳出火燒山，消防局第六大隊美濃分隊接獲報案，出動人車前往滅火，火勢持續蔓延燃燒，起火原因仍需待進一步釐清。

美濃分隊表示，今天下午1點40分接獲報案，指出美濃區瀰濃里廣善堂上方傳出火燒山，隨即派出人車前往滅火，由於火燒山範圍擴散，蔓延到美濃區福安里靈山，消防人員共出動8車24人前往滅火，目前人員持續滅火中，現場未傳出人員傷亡。

(中時)