亞股回神激勵 歐股開盤持穩

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交易商表示，歐洲股市今天開盤持穩，主因亞股回神激勵，以及美股受政治不確定性干擾的疑慮消除。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數開高，上揚1.4點，來到7326.11點；倫敦市中心前一日發生恐怖攻擊，並未對股市構成顯著影響。

歐元區方面，巴黎和法蘭克福股市開盤也微幅上漲。

CMC Markets UK首席市場分析師休森（Michael Hewson）說：「雖然歐洲市場昨天重挫，美股21日大跌後已回穩。」（譯者：中央社劉文瑜）1060323

(中央社)