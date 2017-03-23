孩子補習費誤當垃圾丟 清潔隊助找回

家住馬公的陳姓民眾昨晚誤將孩子的補習費誤連同垃圾丟棄，好在馬公市清潔隊獲報協助尋找，在短短的20分鐘就尋獲，物歸原主，讓陳姓失主滿滿的感激。

馬公市清潔隊是在昨晚接獲有住在馬公市郊的陳姓民眾來電，請求協助尋找誤當垃圾丟棄的兒子補習費新台幣1700元，清潔隊立即通報垃圾車駛返搜尋，終於在滿滿的垃圾堆中，很幸運的找回誤遭丟棄的補習費。

馬公市長葉竹林表示，今天已由清潔隊長蘇棟榮將這筆以信封裝的1700元補習費送回，陳姓市民對於補習費能失而復得，特別感謝市公所的協助。

葉竹林說，馬公清潔隊曾經也撿到手機、勞力士手錶等貴重物品，也正因為以前曾發生過類似的情況，所以清潔隊當事情發生的時候，就能用最快的時間找出來，民眾爾後再發生類似這糊塗的事件，不用擔心，趕緊跟清潔隊通報，會盡力的從旁協助。1060323

(中央社)