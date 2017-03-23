孩子補習費誤當垃圾丟 清潔隊助找回
家住馬公的陳姓民眾昨晚誤將孩子的補習費誤連同垃圾丟棄，好在馬公市清潔隊獲報協助尋找，在短短的20分鐘就尋獲，物歸原主，讓陳姓失主滿滿的感激。
馬公市清潔隊是在昨晚接獲有住在馬公市郊的陳姓民眾來電，請求協助尋找誤當垃圾丟棄的兒子補習費新台幣1700元，清潔隊立即通報垃圾車駛返搜尋，終於在滿滿的垃圾堆中，很幸運的找回誤遭丟棄的補習費。
馬公市長葉竹林表示，今天已由清潔隊長蘇棟榮將這筆以信封裝的1700元補習費送回，陳姓市民對於補習費能失而復得，特別感謝市公所的協助。
葉竹林說，馬公清潔隊曾經也撿到手機、勞力士手錶等貴重物品，也正因為以前曾發生過類似的情況，所以清潔隊當事情發生的時候，就能用最快的時間找出來，民眾爾後再發生類似這糊塗的事件，不用擔心，趕緊跟清潔隊通報，會盡力的從旁協助。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。