紓解台74線壅塞 中市府推改善方案

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台中市為紓解台74線壅塞，推出五權西路時制調整＋虹揚橋車道調撥＋獎勵交通改善方案！（陳世宗翻攝）

台74線快速道路為台中市重要聯絡道路，每逢假日或上下班尖峰時刻，五權西路、中清路、西屯路等匝道常有壅塞情形。市府特成立決策小組，分別就五權西路匝道及台中工業區聯外道路進行路口整體時制調整，以及虹揚橋車道調撥；更以獎勵及表揚措施發動「交通大作戰」，鼓勵警察、義交、計程車司機，全體市民提出交通改善方案，將台74線長期交通瓶頸解套。

交通局今日於道安會報進行台74線快速公路匝道易壅塞路段改善機制專案報告指出，市府105年已推動台中市17處重要路口(段)易壅塞改善，獲得顯著成果，約95%以上路口(段)改善成效達15%以上；但因交通環境隨時變動，市府今年度將依先前成功經驗持續推動，聚焦台74線壅塞匝道的檢討及改善措施。

交通局表示，目前台74線上下班尖峰時段，壅塞匝道停等車流仍回堵至台74線主線上，且路口平均停等時間長。市府成立跨機關決策小組，建立台74線匝道易壅塞路段改善機制，首先以改善五權西路匝道為目標；經決策小組現勘評估後，將進行該路口整體「時制調整」，提升整體路口紓解效率。

交通局認為，為改善台中工業區聯外道路壅塞情形，虹揚橋往東方向將於上班日下午尖峰時段實施「車道調撥」，目前中央分隔島已完成缺口開設，其他交通工程配套設施也陸續施作中，預計4月10日開始實行調撥，施行後虹揚橋往東方向的道路容量增加，除有助於出工業區的車流紓解，解決台74線長期壅塞問題。

道安顧問何國榮肯定交通局提出的改善措施，並建議在新制交通措施實施前提高宣導頻率、實施期間加派人力指揮疏導，讓民眾及早適應新制；並建議市府研議獎勵機制，鼓勵最了解交通狀況的義交、基層員警及計程車司機提供具體重大交通瓶頸改善建議，協助市府擬定交通改善計畫。

道安顧問許添本說，不一定要提報警政署敘獎，如果在市府的權利範圍範圍內，可以起帶頭作用，建立獎勵措施。

(中時)