對合理懷疑對象盤查 枋寮警逮竊犯

高中生找到腳踏車喜極而泣。（周綾昀翻攝）

21日晚上枋寮分局枋寮派出所警員賴玟佐、吳金儒、張雅琪3人巡邏經過台一線南下路段一家檳榔攤時，發現一名穿著藍白拖鞋的男子看到警察後神情變得很不自在，便趨前關心，一查才發現該名37歲黃姓男子有多次竊盜前科，賴玟佐想到剛剛才受理一件學生腳踏車遭竊的案子，敏感度立刻大增。

問男子腳踏車是誰的，對方卻支支吾吾答非所問，最後敵不過警察法眼當場認栽，承認為了貪圖方便，順手偷了一輛腳踏車去買包檳榔，最後直呼「早知道走路去」。

黃男向警方表示，是21日晚上6時許，利用陳姓高中生進入火車站前超商買東西時，順手偷走腳踏車，再到台1線南下路段的檳榔攤買檳榔，眼神詭異神情緊張被警方識破查獲，全案依竊盜罪嫌移送偵辦，陳姓高中生接到警察通知腳踏車找到了喜極而泣，因為那是他上學的交通工具。

枋寮分局長翁仲義表示，警察對於合理懷疑的對象實施盤查，經常可以發現一些治安問題進而提早防範或因而偵破刑事案件對於社區治安的穩定具正面效果，肯定同仁積極主動的精神，對於枋寮鄉親來說是最佳的鄉里回饋。

(中時)