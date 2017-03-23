「目擊者」台中宣傳 新聞局長卓冠廷首映會獻祝福

「目擊者」台中宣傳，新聞局長卓冠廷（中）首映會獻祝福！（陳世宗攝）

導演程偉豪繼「紅衣小女孩」後，再次與許瑋甯攜手合作驚悚懸疑電影「目擊者」，23日導演率電影男女主角在前進台中宣傳；市府新聞局長卓冠廷也將現身祝福，共同啟動潑水儀式，齊心期待31日電影上映後票房長紅，一切水落石出。

電影「目擊者」由嘉揚電影有限公司製作出品、中環國際娛樂事業有限公司、威視股份有限公司發行，由莊凱勛、許瑋甯、柯佳嬿、李銘和李淳等超強卡司共同演出；故事是由飾演資深記者的莊凱勛，在開車返回報社的途中遇上車禍後展開一連串的懸疑事件。

片中莊凱勛為查清車禍原由，多次與危險擦肩而過，全片劇情緊湊，將人性黑暗赤裸呈現，結局翻轉令人不寒而慄，電影將於3月31日全台正式上映。

電影公司今日晚間特別在大遠百威秀電影院舉辦宣傳記者會，電影監製唐在揚、導演程偉豪，男女主角莊凱勛、許瑋甯都出席，而市府新聞局長卓冠廷也到場獻上祝福，共同啟動潑水儀式。

市府新聞局表示，近年國片一直拓展不同的類型故事，不只是校園愛情故事，像程偉豪導演的「紅衣小女孩」和「目擊者」，也開拓了恐怖、驚悚、懸疑犯罪的類型電影市場，這對多元化的創作非常有幫助。台中支持各類型的題材電影，在此之前程導演的電影「紅衣小女孩2」，去年也在台中外埔石頭公園開拍，並獲市府的大力支持。

(中時)