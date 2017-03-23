亞洲華人團體會議 推廣新南向
僑務委員會27日至28日在台北舉行「2017年亞洲華人團體會議」，著重推廣新南向政策。
僑委會表示，為凝聚亞洲華人力量、加強聯繫亞洲華人團體領袖及推展新南向政策，僑委會「2017年亞洲華人團體會議」邀請亞洲地區華人領袖來台，希望厚植亞洲地區友我力量，協助推動新南向政策。
會議於27日至28日舉行，共計有日本、韓國、緬甸、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、泰國、汶萊、馬來西亞、新加坡及印尼等12國僑領代表約100多人與會。
僑委會表示，會議將就目前政府新政與當地僑情發展共同研商，同時也邀請行政院經貿談判辦公室政務委員鄧振中與行政院大陸委員會主任委員張小月演講、研討新南向議題，期盼達成政府與僑界雙向交流，並深入瞭解政府施政內涵。1060323
(中央社)
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