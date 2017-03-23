大鵬灣因水髒無法發展 立委要求4年清汙
立法院交通委員會今天考察屏東交通及觀光建設，對於屏東縣重大交通建設，立委們要求交通部加速規劃；並要求大鵬灣區清污作業及興建第2湖口建設計畫，訂出4年期程。
立法院交通委員會召集委員陳歐珀率屏東縣籍立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱、簡東明及蘇震清，在交通部政務次長王國材等人陪同下，考察屏東地區交通及觀光建設，針對恆春觀光鐵道、潮枋鐵路高架化、東港觀光鐵道、大鵬灣發展計畫以及高屏第2東西向快速道路等計畫現勘後進行討論。
陳歐珀表示，恆春觀光鐵道、東港觀光鐵道，行政院皆已納入前瞻基礎建設計畫，請交通部加速規劃設計作業，期以軌道基礎建設帶動屏東觀光產業發展。
一行人並搭船遊覽東港大鵬灣，蘇震清對於現況不佳頗有感慨，蘇震清表示，水上活動什麼時候開放，攸關大鵬灣的發展。大鵬灣既然是國家級風景區，政府應該要做的事情就要大刀闊斧去做，而且是與時間賽跑，他認為髒水如果沒有處理好，大鵬灣永遠沒有發展，因為光是坐船遊大鵬灣就心情沈重。
蘇震清說，小琉球會比大鵬灣受歡迎，是因為可讓遊客玩到水的東西，大鵬灣的清淤工作，必須限時完成，以利大鵬灣的發展。
立委們討論後，決議大鵬灣區清污作業及興建第2湖口建設計畫，請交通部以2020年為目標，提出4年推動計畫，立法院將召開專案會議邀集相關單位共同研議推動。
屏東第2條快速道路，地方爭取銜接國道3號長治段，王國材請公路總局參考屏東縣政府建議，先就高雄至台27線路段先行評估定案，以利計畫後續推動。1060323
(中央社)
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