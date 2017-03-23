農糧署輔導硬質玉米契作收購 價格優於進口
為鼓勵農友種植硬質玉米，行政院農委會農糧署輔導農會以每公斤9元契作收購硬質玉米，收購價格遠高於近期進口單價6.8元，有效保障農友收益。農會以9元契作收購數量每公頃6000公斤，高於全國平均繳售數量，且農友收穫量超過6000公斤部分，農會將參酌進口價，以實際市價向農民收購，農民生產之硬質玉米完全無需擔心銷售管道問題。
農糧署表示，政府於去年10月輔導農會比照公糧稻穀收購方式，訂定收購數量上限，經參酌國產硬質玉米近3年平均繳售數量每公頃5800公斤予以酌增，訂定硬質玉米契作價格收購數量上限每公頃6000公斤。農友收穫量若超過6000公斤，超出部分之玉米籽實，農會仍會參考進口價格，以實際市場價格收購。
農糧署進一步說明，農民契作硬質玉米，政府除輔導農會以契作價格收購外，另外給予每公頃4.5萬元獎勵金，並補助烘乾費每公斤2元，扣除生產成本後，農民實際收益每公頃約6至6.5萬元，遠高於第2期稻作之4.8萬元，農民收益絕對有保障。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。