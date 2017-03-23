農糧署輔導硬質玉米契作收購 價格優於進口

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為鼓勵農友種植硬質玉米，行政院農委會農糧署輔導農會以每公斤9元契作收購硬質玉米，收購價格遠高於近期進口單價6.8元，有效保障農友收益。農會以9元契作收購數量每公頃6000公斤，高於全國平均繳售數量，且農友收穫量超過6000公斤部分，農會將參酌進口價，以實際市價向農民收購，農民生產之硬質玉米完全無需擔心銷售管道問題。

農糧署表示，政府於去年10月輔導農會比照公糧稻穀收購方式，訂定收購數量上限，經參酌國產硬質玉米近3年平均繳售數量每公頃5800公斤予以酌增，訂定硬質玉米契作價格收購數量上限每公頃6000公斤。農友收穫量若超過6000公斤，超出部分之玉米籽實，農會仍會參考進口價格，以實際市場價格收購。

農糧署進一步說明，農民契作硬質玉米，政府除輔導農會以契作價格收購外，另外給予每公頃4.5萬元獎勵金，並補助烘乾費每公斤2元，扣除生產成本後，農民實際收益每公頃約6至6.5萬元，遠高於第2期稻作之4.8萬元，農民收益絕對有保障。

(中時)