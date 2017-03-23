澎老婦高血糖 海巡急救援

澎湖將軍蔡姓老婦人疑因高血糖嗜睡，澎湖海巡隊傍緊急後送至馬公轉送三總澎湖分院醫治。

澎湖海巡隊是在今天下午3時許接獲有第13巡防區通報指出，將軍衛生所有一名求診的77歲的蔡姓婦人，疑因低血納、高血糖、嗜睡，請求後送至馬公就醫，通報在線上執勤的巡防艇前往救援，平安將患者、家屬與醫護人員送抵馬公。

澎湖望安和將軍2離島，一連3天先後傳葉姓、莊姓和蔡姓民眾身體有異，在將軍與和望安2衛生所室診斷後，由海巡隊後送至馬公就醫。1060323

(中央社)