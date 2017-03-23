任富邦副領隊 陳金鋒：新的學習與挑戰
「台灣巨砲」陳金鋒上個球季後正式褪下球衣，但如今他穿上西裝重回球場，擔任富邦悍將的副領隊，對此他說，這是好的學習，也是新的挑戰。
中華職棒富邦悍將今天在新莊棒球場為陳金鋒舉行入團儀式，富邦育樂總經理蔡承儒也正式宣佈由陳金鋒出任富邦悍將副領隊。
對於這項新的職務，陳金鋒表示，接下副領隊前其實沒有很多時間思考，因為當時他把精神都花在經典賽的中華隊身上，富邦副領隊的新職都是交給經紀公司處理，當時只覺得是新的學習、新的方向，也是可以去做的事，所以就決定接下了。
陳金鋒說，進到富邦擔任副領隊，是很好的學習也是挑戰，在球場那麼久了，褪下球衣還是能做棒球的事，對他來說是新的開始、新的學習，現在他想的，都是怎麼去幫助球隊，讓球隊變得更好、更有系統性去發展，讓球隊未來能更完整、更健全。
向來「省話」的陳金鋒，在轉任行政職後首次接受訪問便有問必答、侃侃而談，在訪問結束後也不忘向媒體表達「未來還請多幫忙了」，看得出他對副領隊一職的用心。1060323
(中央社)
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