全世界只有這1株蘭花 他花30年培育
蘭花達人龔泰文又有新創作，他花了30年將1株原產於菲律賓的西雷莉種蝴蝶蘭從粉紅色純化為白色，目前在英國皇家蘭藝協會還沒有人登錄，全世界只有這1株。
2017台灣蘭花節暨無毒農特產品促銷活動將於25日至4月4日在屏東九如鄉耆老村北玄宮舉辦，這個由龔泰文發起的台灣蘭花節，每年都會有來自全國的蘭花競豔，19年來，龔泰文在這個活動發表了20多種他培育出的新蘭。
今年共展出500株原生種蘭花，龔泰文也發表他花了30年心血培育的白變體的西雷莉種蝴蝶蘭，龔泰文表示，西雷莉原產於菲律賓，花色都是粉紅色，台灣蝴蝶蘭4至5天開1朵花，但西雷莉的花會在1周內同時綻放，花期長達1個月，而且有濃郁香味。
龔泰文表示，20歲那年，他在逛花市時買到這株西雷莉的原生種，他因喜歡白色，著手育種純化白變體，克服苗少及近親繁殖的困難，經過5代繁衍後，終於在30年後培育出純白色花系的西雷莉。
他表示，目前在英國皇家蘭藝協會還沒有人登錄純白色的西雷莉，也就是說，全世界目前只有這1株，由於它是純原生種，還沒有和其他品種雜交，未來可做為育種親本，培育出更多元色系的花。
龔泰文表示，有日本廠商和他接洽，開價新台幣百萬元要買斷品種專利權，他還在考慮是否雜交應用，商機更大。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。