全世界只有這1株蘭花 他花30年培育

蘭花達人龔泰文又有新創作，他花了30年將1株原產於菲律賓的西雷莉種蝴蝶蘭從粉紅色純化為白色，目前在英國皇家蘭藝協會還沒有人登錄，全世界只有這1株。

2017台灣蘭花節暨無毒農特產品促銷活動將於25日至4月4日在屏東九如鄉耆老村北玄宮舉辦，這個由龔泰文發起的台灣蘭花節，每年都會有來自全國的蘭花競豔，19年來，龔泰文在這個活動發表了20多種他培育出的新蘭。

今年共展出500株原生種蘭花，龔泰文也發表他花了30年心血培育的白變體的西雷莉種蝴蝶蘭，龔泰文表示，西雷莉原產於菲律賓，花色都是粉紅色，台灣蝴蝶蘭4至5天開1朵花，但西雷莉的花會在1周內同時綻放，花期長達1個月，而且有濃郁香味。

龔泰文表示，20歲那年，他在逛花市時買到這株西雷莉的原生種，他因喜歡白色，著手育種純化白變體，克服苗少及近親繁殖的困難，經過5代繁衍後，終於在30年後培育出純白色花系的西雷莉。

他表示，目前在英國皇家蘭藝協會還沒有人登錄純白色的西雷莉，也就是說，全世界目前只有這1株，由於它是純原生種，還沒有和其他品種雜交，未來可做為育種親本，培育出更多元色系的花。

龔泰文表示，有日本廠商和他接洽，開價新台幣百萬元要買斷品種專利權，他還在考慮是否雜交應用，商機更大。1060323

(中央社)