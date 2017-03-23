兩岸接水工程 陸委會：應依原規劃通水

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媒體報導，陸方打算將金門自福建泉州引水工程的通水儀式移至泉州舉行。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，相關安排應依據推動這項計畫的原始目的進行合理規劃。

媒體日前引述知情人士透露，陸方高度重視兩岸接水工程，但考量當前兩岸關係，有意將相關儀式移至泉州舉行，也就是不與民進黨政府在沒有「九二共識」下，有任何接觸與交集。

對此，邱垂正下午在行政院大陸委員會例行記者會中，針對媒體相關提問作上述表示。

邱垂正說，這項工程目的是確保金門在自有水源基本自給率前提下，舒緩當地用水問題，協助當地經濟發展，對金門具有重大意義，有關通水儀式應依據推動這項計畫的原始目的進行合理規劃及安排。

他並引述經濟部水利署資訊表示，目前金門的工程完成約51%，水利署正積極協調金門縣政府與相關單位加速相關工程作業，希望整體接水工程按既定期程於年底完工。

金門自中國大陸福建省泉州市晉江市引水工程，是海峽交流基金會與大陸海峽兩岸關係協會在2013年第9次會談時達成的共同意見。金門自來水廠與福建省供水公司於2015年7月簽訂供水契約，預計今年底完工，屆時可為金門帶來更豐沛的水資源。1060323

(中央社)