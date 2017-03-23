倫敦恐攻凶嫌英國出生 曾遭情治單位查

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我要評比

英國首相梅伊今天在國會表示，攻擊國會大廈的凶嫌出生在英國，曾遭情治單位調查。

梅伊今天說，發動恐攻的男子出生在英國，「幾年前」曾因暴力極端行為遭情治單位軍情五處（MI15）調查。

凶嫌昨天下午發動恐攻，殺害3人後，遭警方擊斃。

英國廣播公司（BBC）報導，警方說，在倫敦、伯明罕市（Birmingham）及其他地方已逮捕8人。1060323

(中央社)