李明哲失蹤　陸委會籲NGO赴陸謹慎

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陸委會今天表示，中國大陸「境外非政府組織（NGO）境內活動管理辦法」今年實施，可能增加台灣赴陸人員與相關團體風險，在大陸舉辦相關活動時須注意相關規範與人身安全。

民主進步黨前黨工、非政府組織工作者李明哲傳出日前入境中國大陸廣東省後失蹤。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，目前並未有進一步消息。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在會中對記者相關提問作上述表示。

邱垂正表示，李明哲確實於19日由澳門入境中國大陸並失去音訊，政府已透過各種管道，包括與澳門政府、警方，陸委會與中國大陸國務院台灣事務辦公室、海峽交流基金會與大陸海峽兩岸關係協會等途徑努力協尋，希望盡速掌握李明哲下落與確保人身安全。

至於李明哲失聯原因，邱垂正則表示，仍未有進一步消息，陸委會不會妄加揣測，也呼籲各界勿過度臆測，以免造成家屬不必要壓力。政府會盡一切努力協處，一有結果會盡速對外說明。

而針對媒體記者提問大陸國台辦與海協會是否有回應陸委會相關資訊，邱垂正表示，陸委會對有關重要訊息或相關兩岸事務，仍依照既有溝通聯繫機制，讓大陸國台辦、大陸海協會了解，也會向對方通報，但截至目前沒有來自國台辦、海協會的回應。

另一方面，邱垂正表示，中國大陸「境內非政府組織（NGO）境內活動管理法」今年實施，採取很多不確定的法律概念，強化公安機關管理權限，增加限制與法律責任，並賦予公安部門權責，可以視情況拘留違反相關規定的人員，可能增加台灣赴陸人員與相關團體的風險。

對於上述法令實施後可能影響，他表示，陸委會提醒國人與相關團體在中國大陸舉辦相關活動時須注意相關規範與人身安全，並視情況向政府反映，提出協助要求。

邱垂正也呼籲中國大陸，應落實人權保障，尊重相關人員在中國大陸的言論及人身自由安全權利，與促進社會健全發展，兩岸民間也應該正常互動往來。1060323

(中央社)