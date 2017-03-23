北京機場跑道4月大修 每天取消3百班
吞吐量極大、誤點頻繁的北京首都機場，將自4月2日至29日全天關閉中跑道進行大修，屆時每天將取消300多架次的班機起降，恐將進一步衝擊首都機場的準點率。
北京青年報報導，首都機場共有3條跑道，在中跑道大修下，只剩下2條跑道供班機起降。因此，在上述大修期間，首都機場每天起降班機將從1700多架次，大幅減少為1400多架次。
報導指出，因應大修而減少的航班，涉及16家客運航空公司以及3家貨運航空公司，對中國大陸國內線的影響較大，尤其是密集型穿梭航班（例如北京至上海）班次會大幅降低。
因此，旅客在預訂相關航線的機票時，航班時刻的選擇範圍會減少。而航空公司將以擴大機型提高載客量的方式，降低這一衝擊。
除班次減少外，由於首都機場中跑道大修，部分跑道與航廈方向不同（例如東跑道起降，但須在西側航廈上下機）的航班，滑行時間將大幅延長10分鐘。
首都機場坦承，這項跑道大修工程將直接導致跑道容量（最高起降架次）下降，並可能出現夜航時間延長、班機準點率降低等情況。因此，旅客購票前後最好都能查詢班機動態，以便及時因應。1060323
(中央社)
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