了解與互信 兩岸一定旺》 金門人「渴」望一口水！「共飲一江」期望...還等多久？

中視新聞

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大陸第二艘航母山東號預計2021年下水成軍，日本也火速公布準航母加賀艦服役儀式，雙方是在較勁還是嗆聲?蔡英文總統日前也高調參加潛艦國造成軍典禮，對兩岸之間會產生什麼樣的影響？另外兩岸關係目前呈現停滯狀況，原本計畫中的「閩水入金」，福建廈門的水引到金門，原本預計最快2017年底就能供水，如今傳出因民共兩黨未達成九二共識，使得計畫受阻，兩岸間的政治僵局連民生資源交流也難融冰嗎？

本集來賓：

中國社科院台研所副所長 朱衛東

軍事專家 施孝瑋

政治評論員 黎建南

政大國關中心教授 蔡增家

前國民黨立委 帥化民

從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信

兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道

(中時電子報)