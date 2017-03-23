替友人出氣 男子朝賓士車連開3槍
新北市永和區秀朗路街頭19凌晨3時許驚傳槍響，1輛黑色賓士被人連開3槍，打凹行李箱蓋、鈑金，所幸無人員傷亡，警方循線今（23日）下午逮捕開槍的25歲陳姓男子，他坦承為朋友出氣，才開槍報復，警方正進一步釐清開槍原因，訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例法辦。
警方調查，陳男19日凌晨3時許，搭乘21歲黃姓男子駕駛的自小客車從新店出發前往永和秀朗路一段某刺青店門口，陳男坐在車內直接朝停放在店外的賓士連開3槍，隨後搭車逃逸。
警方獲報展開追查，依據車牌約談黃男到案，他供稱，與陳男為朋友關係，當時一起在新店聊天，陳男拜託他開車載他到永和找朋友，當時不疑有他才會開車載他去。
黃男供稱，看到陳男開槍後相當驚恐，開車載他一起到坪林露營區休息3小時後，才返回租屋處，根本不知道陳男是要去開槍的。警方今循線逮捕陳男，查獲1把改造手槍、2發子彈。
陳男供稱，「是替朋友出氣，因為車主曾嗆過他朋友。」警方對於他的說法持保留態度，是否與債務有關或其他原因，正進一步偵訊釐清中。
(中時)
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