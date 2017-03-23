恆警踹毒窟 還逮到竊盜通緝犯

恆警循線找到毒窟，意外逮到竊盜通緝犯。（周綾昀翻攝）

恆警發現毒窟，一舉逮9人。（周綾昀翻攝）

恆春分局21日執行檢肅毒品專案，持搜索票至多處查緝毒品，共緝獲涉嫌毒品案嫌犯9名，其中1名還是橫行恆春的竊盜通緝犯，並起出安非他命毛重16.4公克，K菸4支及2組安非他命吸食器等。

恆警日前接獲線報，稱許姓藥頭在恆春地區販毒，遇有其他藥腳購買毒品，便以電話聯繫交貨時間、地點實施毒品交易，警方蒐集相關事證後，持搜索票搜索，果然一舉查獲該販毒網路。

其中警方入內發現鍾姓嫌犯時，房內另有張姓男子和陳姓女子共處一室，警方以行動電腦查緝身份，發現他就是遭到屏東地檢署發布通緝的張姓竊盜通緝犯，正好被警方一網打盡，真是「踏破鐵鞋無覓處」，並在屋內和鍾嫌機車內查獲毒品甲基安非他命和吸食器，警詢後均依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

恆春分局分局長曾學貴表示，施用毒品者常會因籌措購毒費用鋌而走險，以竊盜、強盜、搶奪等方式獲取金錢，常見者有竊取電纜線、汽機車以及住宅竊盜等等，均會造成善良民眾生命、財產的損失，因此警方對於查緝毒品不遺餘力，未來也會持續針對毒品犯罪加強查緝。

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(中時)