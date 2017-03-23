復育有成 花東縱谷螢光點點

花蓮螢光閃閃。(縱管處提供)

花東縱谷轄內鯉魚潭及大農大富平地森林生態多樣豐富且保育有成，近年來已成為東部地區螢火蟲的最佳棲地，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處為推動「2017生態旅遊年」，與林務局花蓮林區管理處跨機關合作，預計自4月1日起至5月6日於鯉魚潭地區擴大辦理「花東縱谷螢蝶生態之旅」。

臺灣有豐富的生物及多樣性，堪稱為世界上最好的生態旅遊地點之一，透過生態旅遊方式，引領民眾對生存環境的尊重與關懷，是生態環境永續久保存的重要方法，縱管處與林務局盼透過活動讓民眾接近自然，進而愛上、保護大自然。

縱管處長洪東濤表示，鯉魚潭舉辦「花東縱谷螢蝶生態之旅」及花蓮林管處大農大富平地森林園區的「大農大富賞螢趣」等活動，主要目的是讓遊客更深入體驗鯉魚潭及大農大富平地森林園區豐富的自然資源，活動推出多年廣受好評。

今年度兩管理處延續以往合作模式，透過專業解說員導覽解說，使遊客了解螢火蟲的生長環境外，並藉此活動喚起民眾對大自然的關懷，提升民眾對生態旅遊的認識，也期望透過生態活動結合地方特色工藝、民宿、農場、美食等產業，創造以生態旅遊帶動花東縱谷周邊觀光休閒產業發展的新典範。

為了讓民眾更加了解花東縱谷的生態環境及對螢火蟲的認識，縱管處與花蓮林管處已辦理2梯次社區居民及志工人員導覽培訓基礎與進階課程，培訓出縱管處導覽志工76人，將在「花東縱谷螢蝶生態之旅」活動期間，提供專業的導覽解說服務，讓民眾能更深入了解螢火蟲生態與環境保護的重要。

「大農大富賞螢趣」活動目前於光復大農大富平地森林園區登場，邀大家踴躍參與。

(中時)