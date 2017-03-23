瑞港公路探勘 呼籲中央接管

會勘災後重建進度。(楊漢聲翻攝)

盼望中央能夠接管。(楊漢聲翻攝)

花64線瑞港公路於105年因尼伯特、莫蘭蒂、梅姬颱風及艾利颱風等風災、水災，造成道路積水、邊坡滑落、土石流及路基坍方、下陷等問題，影響奇美村民唯一交通、文化及觀光命脈。瑞穗鄉長陳進光再度向中央喊話，要求中央接管維護，還給奇美部落族人一條安全回家的路。

為了解瑞港公路災損情況，行政院公共工程委員會、主計總處、農委會水土保持局、交通部公路總局第四區養護工程處、經濟部水利署第九河川局等，日前再次南下，會同花蓮縣政府人員進行現地踏勘。

參與會勘人員一抵達瑞港公路，觀看沿路多處邊坡下陷現況後，都感到相當震撼。

陳進光在前幾次的會勘中，即聲嘶力竭大聲疾呼，為奇美部落族人請命，極力要求交通部能及時接管。此次再指出，瑞港公路只要一遇颱風、豪大雨等天災就會淹水，無法通行，奇美部落須定期就醫之老年人必須由部落青年背負接力至玉里就醫，處境堪憐。

奇美是花東區平地阿美族發源地，原住民族文化及人才的流通皆仰賴瑞港公路，因此，瑞港公路不僅是交通命脈，亦是文化命脈。

陳進光強調，以瑞穗鄉公所財政與人力根本無力管養，且當初是由臺灣省政府養護之道路，且最近的天候還未顯示瑞港公路的現實狀況，如到汛期豪大雨及颱風期間，必發生道路積水、土石流等情形，讓人擔憂。

陳進光呼籲中央正視瑞港公路的養護問題，希望此次會勘，行政院官員能將實況反應到各該主管部會，乃至行政院長，為地方帶來肯定的消息和實際可行的方案，以解決瑞港公路「逢雨必坍」困境，還給奇美部落族人一條安全回家的路。

(中時)