民眾指這路口不須兩段式左轉 警方：加強宣導

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台南新營長榮路橋與台一線交接路口處須兩段式左轉，不少民眾沒照規矩來。（莊曜聰攝）

路口間距大，有民眾向議員陳情，Ｔ字路口應不用兩段式左轉。（莊曜聰攝）

公路總局表示將重新製作警告標示讓民眾注意。（莊曜聰攝）

台南新營長榮路橋與台一線交接路口處，因為車流多、來往車速快，機車依規定需要兩段式左轉，卻因標示不清及用路人習慣不良，近3個月來就開出逾40張罰單，引發民眾不滿，南市議長賴美惠今天上午與相關單位會勘後，表示將於近日重設警告標示，並呼籲機車騎士遵守交通規則以免受罰。

賴美惠表示，近來經常接獲民眾反映，表示長榮陸橋與台一線交接處屬Ｔ字形路口，紅綠燈也有左右轉號誌，騎乘機車下陸橋左轉應該不需要再2段式左轉。

新營警分局表示，該路段車流量大，且行車速度快，依規定仍須2段式左轉，加上該路段偶有車禍，警方仍會固定執行取締勤務，但會透過管道加強宣導，盼民眾能守法。

公路總局第五區養護工程處新營工務段人員表示，會重新製作警告標示讓行經民眾注意，賴美惠則建議警局先以勸導方式來代替取締告發。

(中時)