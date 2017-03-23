民眾指這路口不須兩段式左轉 警方：加強宣導
台南新營長榮路橋與台一線交接路口處，因為車流多、來往車速快，機車依規定需要兩段式左轉，卻因標示不清及用路人習慣不良，近3個月來就開出逾40張罰單，引發民眾不滿，南市議長賴美惠今天上午與相關單位會勘後，表示將於近日重設警告標示，並呼籲機車騎士遵守交通規則以免受罰。
賴美惠表示，近來經常接獲民眾反映，表示長榮陸橋與台一線交接處屬Ｔ字形路口，紅綠燈也有左右轉號誌，騎乘機車下陸橋左轉應該不需要再2段式左轉。
新營警分局表示，該路段車流量大，且行車速度快，依規定仍須2段式左轉，加上該路段偶有車禍，警方仍會固定執行取締勤務，但會透過管道加強宣導，盼民眾能守法。
公路總局第五區養護工程處新營工務段人員表示，會重新製作警告標示讓行經民眾注意，賴美惠則建議警局先以勸導方式來代替取締告發。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。