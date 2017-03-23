買凶謀殺親夫 遭臥底警察扭送法辦

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1名55歲的南非妻子企圖買通1名殺手幹掉丈夫，不料對方竟然是名臥底警察，人贓俱獲。丈夫逃過一劫，妻子則以謀殺未遂移送法辦。

這名妻子的謀殺計畫是以2萬鍰（約新台幣5萬元）買通「殺手」，讓他佯裝搶匪，趁著她與丈夫開車回到家的時候，衝上去一槍殺了丈夫。

南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）引述警官沙戈圖迪（Dineo Sekgotodi）報導，整起事件在婦人試圖買通「殺手」後引起警方關注，並在她親手交付2萬鍰「費用」時遭到警方當場逮捕，並將她以謀殺未遂罪移送法辦。

沙戈圖迪說：「這名婦人完全不知道殺手實際上是名臥底警察。她計畫由殺手佯裝搶匪，在她與丈夫回到家的時候動手槍殺丈夫。」

這名來自非洲莫三比克（Mozambique）的男人是婦人的第3任丈夫。

據悉這名婦人已經不是第1次企圖謀殺親夫。她的第1任丈夫死於癌症，第2任丈夫赫本（Allen Hepburn）則死得十分離奇古怪。

2012年2月某日，42歲的赫本正在自家門前的車道上為車子換輪胎，突然衝進一群不知名的陌生男子，對著他連砍7刀，雖緊急送醫仍不幸身亡。

整起襲擊事件中，赫本與這個家庭都沒有任何財物損失。案子至今仍無法偵破。

報導引述沙戈圖迪表示，在偵查赫本謀殺案中，這名婦人有著令人難以置信的不合作態度。

沙戈圖迪說：「我們已經聯繫當年偵辦此案的警方專案小組，看看婦人是否與赫本謀殺案有關連。」1060323

(中央社)