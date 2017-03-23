酒駕男兩度遇警攔查 背出雙胞胎兄身分證欲脫罪

49歲劉姓男子為酒駕累犯，2016年10月12日及20日又喝酒上路，兩度遭警攔查，劉男在酒醉的狀態下，竟還能直接背出雙胞胎哥哥的身分證字號，讓哥哥背黑鍋，經過指紋鑑定後，東窗事發。檢方訊後依偽造文書罪嫌，將劉男起訴。

起訴書指出，劉男有多次酒駕前科，2016年10月又兩度酒駕上路，分別在板橋及三重區遇到警方攔查，為了躲避查緝，冒用同卵雙胞胎哥哥的身分，背出哥哥的身分證字號，並偽造指印與簽名。檢方訊後依偽造文書罪嫌，將劉男起訴。

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