詐騙機房加裝鐵板 警消電鋸攻堅

刑事局南部打擊犯罪中心23日於仁武區破獲電信詐騙機房，逮15名犯嫌。（曹明正翻攝）

刑事局南部打擊犯罪中心23日在仁武區透天民宅欲攻堅逮電信詐騙機房成員，對方以鋼板等物鞏固門窗。（曹明正翻攝）

刑事局南部打擊犯罪中心23日在仁武區透天民宅欲攻堅逮電信詐騙機房成員，對方以鋼板等物鞏固門窗。（曹明正翻攝）

陳姓男子架設電信詐騙機房流竄高雄巿區，刑事局南部打擊犯罪中心去年底接獲線報，蒐證後23日直搗機房所在的仁武區透天民宅，但因對方門窗均加裝鋼板，最後是警消幫忙電鋸破門，才逮捕陳男等15人、並扣獲相關證物。

南打偵四隊偵辦電信詐騙機房，23日鎖定仁武區一棟透天民宅，連同高巿警刑大等單位出動40餘人攻堅，欲破門時卻發現對方不僅在在門後加裝約10公分厚的鋼鈑門，還以三角鋼鐵鞏固窗戶，一時間無法進屋逮人。

警方因發現屋內嫌犯已開始焚燒證物，趕緊請消防人員協助出動電鋸，經一番折騰才突破鐵門，於現場查獲陳男等11男、3女，第15人自稱是送便當，另扣獲大批平板、筆記型電腦、監視器等相關證物，漏夜釐清案情。

警方指出，過年前已鎖定陳男等人犯案，跟監時均發現潘姓男子密集出入，但逮人後他辯稱只是固定送便當，由於現場部分證物例如紙張、主機板等已經燒毀，還待證實他的供詞，至於陳男是怎麼行騙，也還要再清查。

(中時)