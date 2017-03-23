考試院通過年改草案 替代率從80％調降

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考試院審查會今晚通過年金改革草案，所得替代率由第一年75％分15年降為60％，大幅調整為第一年80％分10年降為70％，18％優惠存款第一年先降至9％，第7年歸零，申請一次領公務員18％優惠存款降至6％後就不再調整。

考試院今晚表決通過「公務人員退休撫卹法」最受爭議的18％優惠存款，及所得替代率相關條文。

其中18%部分，依銓敘部所訂條文通過，支領月退休金者，至遲分6年逐步全面廢除優惠存款制度。支領一次退休金者分年逐年調降優存利率，第1年利率降至12%、第3年降至10%、第5年降至8%、第7年降至6%。

所得替代率，原本草案明定法公布施行前已退休人員，其新退休所得替代率自法公布施行之日起，逐年自本俸兩倍的75%調降至60%（任職年資35年）。但會中通過試委提案條文，第一年先降至80％（任職年資35年），分10年降至70％，10年後再來檢討。

至於最低保障金額則訂為委任第一職等本俸最高級加專業加給合計數額3萬2160元，月退休金起支年齡調高為65歲，並搭配展期及減額規定，繳交費率則訂為12％~18％。

(工商)