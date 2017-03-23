四技科大申請入學一階放榜 中興高中表現亮眼
為在南投的國立中興高中於國立科技大學個人申請通過100人，全體考生通過率高達七成！其中通過台灣科大、台北科大、雲林科大、虎尾科大、台中科大及高雄國立科大共計有林凡等76人次，台灣科大3人通過工程學士班、材料科學與工程系；台北科大5人通過工程科技學士班、電資學士班、分子科學與工程系及等；雲林科大23人通過工程科技菁英班、數位媒體設計系及工業工程與管理系等；虎尾科大12人通過電機工程系、生物科技系及飛機工程系航空電子組等。
林凡通過台灣科大材料科學與工程系、台北科技大學材料及資源工程系材料組、雲林科技大學工程科技菁英班、高雄第一科技大學營建工程系、高雄應用科技大學土木工程系，五個志願全數通過全壘打，而且全是國立！
林凡因喜歡打籃球，針對不同球鞋材質、功能不同所以對材料科學特別有興趣，國中甚至跟著爸爸爬上頂樓修好太陽能熱水器！而阿公是水泥灌漿工人，從小跟著進入工地，也產生對營建類興趣，國中有用冰棒棍蓋出房屋模型的經驗。
家境清寒的廖淨琦，通過高苑科技大學化妝品應用系及香妝與養生保健學位學程、弘光科技大學第一階段篩選，選系不選校，努力靠打工取得購買美妝商品的經費，朝美容相關領域邁進。因上網看到韓國PONY的頻道，覺得化妝品對人外表的改變感到驚訝，藉由了解化妝品成分和不光是由試用比較出化妝品好壞，甚至還幫同學選購適合她們的商品、高一英語話劇擔任造型師，大受好評。除此之外，淨琦出門也會畫上淡妝，讓路上男生忍不住回頭，也慢慢改變無自信的自己。
原住民生杜禎，是通過台南應用科技大學美術系、漫畫學士學位學程；東方設計學院美術工藝系、遊戲與動畫設計系；南開科技大學多媒體動畫應用系的「五冠王」，其天份很高，雖然高三時才找專業老師求學，但進步卻很快，現在就能通過台南應用科技大學美術系的術科考試。
其平常也會在課本、空白紙上畫些小插圖，看到美術作品都會多看幾眼；直到看到當時(2015)韓國國二生Jeon Ha Yeon（音譯：全夏妍）的「兒童CG（電腦繪圖）比賽」作品，覺得她可以我也一定行，因而下定決心努力實現夢想。
(中時)
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