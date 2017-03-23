AKB48姐妹團劇場負責人 浴室上吊身亡
日本天團AKB48的海外姐妹團JKT48，其48歲劇場負責人稻尾次郎，前天下午被女傭發現在臥室浴室內上吊身亡，動機未明，前成員仲川遙香在社群網站難過寫下「不願相信他已離世」，令人鼻酸。
據當地媒體報導，稻尾次郎妻子在當天下午5點發現丈夫不見，四處找人未果，加上臥室門反鎖，於是請女傭幫忙從屋外窗子向內查看臥室，驚見稻尾次郎在浴室上吊，趕緊報警。
警方趕至現場後，立刻破門而入，並將稻尾次郎送醫急救，可惜為時已晚。JKT官方網誌昨日亦證實稻尾次郎死訊，去年12月畢業成員仲川遙香也在推特難過寫下：「因為有次郎先生，我才能在印尼努力。有次郎先生在的地方，總是充滿歡樂，我不願相信他已離世，次郎先生，請你在天堂裡繼續守護我們。」
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(中時電子報)
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