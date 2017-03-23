盡在不言中~鳳一戶政提供專人手語服務

鳳山區第一戶政事務所陳翠芸10年來以手語成為聽語障者的耳與喉。（吳江泉翻攝）

鳳山區第一戶政事務所陳翠芸10年來以手語成為聽語障者的耳與喉，為聽人與聽語障者搭起溝通的橋樑，以「無聲的服務」協助辦理戶政業務及社會福利補助，成為高雄市聽語障人士最佳的支柱夥伴。

無法以口語表達甚至無法以文字筆談的痛苦，相信是一般聽人無法理解的苦楚，鳳山區第一戶政所體會到聽語障人士的不便，自民國96年起全心投入手語學習並成立手語服務櫃台迄今。102年高雄市政府民政局更擴大手語服務，於鼓山、左營、楠梓、三民第二、苓雅、前鎮、小港、鳳山第一、鳳山第二及大寮等10個戶政所成立手語服務櫃台，同時成立「手語視訊諮詢服務」，全市各戶政所都可以透過SKYPE視訊與鳳山第一戶政所連線，即時為聽語障人士提供手語服務。

陳翠芸本身是聽力正常的人士，家族也無親戚有聽語障的不便，但民國96年從政府開辦的手語研習課瞭解到聽語障人士的不便後，對這個語言深深著迷，於下班後自費投入學習手語的領域，並積極促請服務單位成立手語櫃台，至今已10年有成，除了自身不斷精進手語，也熱心擔任志工參與聾人協會各式活動，因此聽語障人士常常「呷好道相報」，跨區來到鳳一戶政所找陳小姐辦理戶政業務。

在這10年間，除了辦理戶政業務外，陳翠芸也常協助聽語障民眾至區公所擔任翻譯辦理社會福利補助。也曾遇到剛嫁來台灣的大陸配偶，因為是聽語障人士又不諳繁體字，無法筆談溝通，正當陳小姐以手語詢問是否會台灣手語時，民眾像得到知音般道訴家庭的困境並拜託前往區公所協助辦理社會福利補助。

她表示，每每聽語障朋友完成申辦業務時臉上堆滿喜悅的笑容及頻頻鞠躬充滿感謝的肢體語言，就是她鑽研手語的動力，他們信賴的眼神與鼓勵，就是最好的回饋與肯定。而陳小姐也在擔任翻譯中體會到，如果沒有手語翻譯員作為溝通的橋梁，就會因溝通障礙產生誤解甚至錯過社會福利補助的美意。

現在高雄市戶政事務所的手語服務已不侷限於鳳山區第一戶政事務所，歡迎聽語障朋友踴躍利用「手語服務櫃台」及「手語視訊諮詢服務」，讓高雄市各戶政事務所成為聽語障朋友最貼心的好夥伴。

(中時)