花蓮首推智旅卡 29日赴港行銷
花蓮縣首推限量1千張「太平洋智慧旅遊卡」，將在月底前往香港，送給當地踩線團及旅遊業者，方便自由行遊客搭乘直航班機抵花後，享受便利的智慧旅遊，每張智旅卡除可免費使用3日無線上網，還整合交通運具及相關食、宿、遊、購等優惠。
花蓮縣長傅崐萁表示，去年520以來兩岸關係陷入僵局，陸客團來台急凍，重創台灣觀光業，花蓮民宿住房率也衰退至一至二成、飯店剩二至三成，成為觀光重災區，但觀光業者期盼的新南向政策，卻未見成效，根本沒有東南亞地區觀光客到訪。
景氣蕭條，觀光人次驟減，造成地方農民生產的伴手禮及部落手工藝品滯銷，他強調，儘管花蓮受創最嚴重，縣府仍努力突破困境，去年12月促成「花蓮─香港直航」班機，每周有7 架航班起降，吸引港籍自由行旅客造訪花蓮旅遊，「開拓花蓮的活路！」
縣府團隊29日也將「主動出擊」率團前往香港，舉辦「花蓮觀光養生旅遊暨農特產品推廣會」，擴大行銷花蓮農產與旅遊，第一波促銷將推出1000張限量「太平洋智慧旅遊卡」送給香港踩線團或旅遊業者，當作見面禮，盼提升自由行旅客旅遊花蓮的意願及便利性。
觀光處代理處長彭偉族說，太平洋智慧旅遊卡主要整合花蓮既有交通運具及相關食、宿、遊、購等優惠，導引旅客暢遊花蓮，卡片還提供3日無線上網以及各項優惠折扣，未來還預計再發行星期卡、10天卡或月卡，滿足各種遊客的需求。
(中時)
關鍵字：花蓮
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