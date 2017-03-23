倫敦恐攻 波蘭總理：證明不收難民沒錯

波蘭總理今天把鎖定英國國會的倫敦恐攻事件和歐洲聯盟（EU）的移民政策聯結在一起，並強調這起攻擊事件證明，華沙當局拒絕接納難民的作法並沒有錯。

波蘭的疑歐派政府，拒絕接受歐盟配額安置6200名移民。歐盟的難民安置配額計畫目的在分擔過去2年大量湧入歐洲的移民和難民。

波蘭總理席多（Beata Szydlo）告訴民營電視台TVN24：「我在歐洲常聽到，不要把移民政策和恐怖主義聯想在一起，但很難不把他們聯想在一起。」

法國極右派總統參選人瑪琳．雷朋（ Marine Le Pen）今天表示，倫敦恐怖攻擊事件，凸顯保護邊界和加強安全措施的重要性。

法國民族陣線（National Front）黨魁瑪琳．雷朋告訴BFM電視台（BFM TV）和RMC電台（RMC），各國必須分享情報，提倡關閉和極端主義有關聯的清真寺，撤銷擁有超過1本護照並犯下攻擊案罪犯的法國籍。

她說：「當前我們面對的問題是這種低成本的恐怖主義。我們必須控制我們的邊界。」

英國反恐警察目前正在調查倫敦恐攻凶嫌的背景，這起國會外的恐攻，造成4人死亡，約40人受傷。凶嫌在現場遭警方擊斃。

傷者包括3名法國高中生，法國外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault）表示，他今天將前往倫敦，探視這些法國傷者。1060323

(中央社)