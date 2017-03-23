加強合作 日台交流協會擬設澎湖辦公室
日本台灣交流協會高雄事務所副所長山下文夫今天拜會澎湖縣長陳光復，希望能在澎湖設立辦公室，建立旅遊合作平台，宣傳與推廣澎湖之美，讓更多日本人體驗美麗的海島風情。
山下文夫在澎湖縣政府相關人員陪同參訪風力發電機、太陽能發電與水產種苗繁殖場等，並拜會陳光復，盛讚澎湖是世界最美麗海灣，期盼日本台灣交流協會早日在澎湖設立辦公室，讓雙方在旅遊、再生能源與中小企業交流方面建立密切合作關係。
陳光復表示，澎湖與日本淵源深厚、關係密切，亦曾辦了澎湖和沖繩的雙向包機，並前往日本沖繩、伊豆等地取經，觀摩學習當地的觀光經驗，也積極規劃兩地包機航線。
山下文夫表示，23年前曾在台北事務所服務過3年，這是第2次來澎湖，發現許多日本人不知道的澎湖，因此，希望建立旅遊合作平台，宣傳與推廣澎湖之美，讓更多日本人體驗美麗的海島風情。1060323
(中央社)
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