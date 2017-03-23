農友種苗公司種子流出 員工遭搜索
西瓜大王陳文郁創辦農友種苗公司專業種子疑流出販售，檢調獲報偵辦並於昨天搜索鄭姓離職員工和張姓女員工住處，搜出木瓜等多種種子，訊後各以新台幣20萬元、5萬元交保。
農友種苗公司日前發現公司所擁有的多種專業種子，疑流出在外遭人高價販售，致使營業秘密遭侵害而提出檢舉。
橋頭地檢署今天表示，農友種苗公司營業秘密遭竊案由智慧財產專組檢察官負責偵辦，檢方昨天指揮法務部調查局高雄市調查處搜索鄭男和張女的住處，當場在鄭男住處查扣包含木瓜、西瓜等多種專業種子，傳訊鄭男、張女到案說明。
檢察官訊後，認兩人涉犯營業秘密法罪嫌重大，但無羈押必要，鄭男、張女各以20萬元、5萬元交保。
農友種苗公司為國內種子生產的專業廠商，陳文郁人稱西瓜大王，曾獲得農委會頒發農業專業一等獎章，更育成超過600種各式蔬果，在業界頗有名氣，專業種子更是重要的營業秘密。1060323
(中央社)
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