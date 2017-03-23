仁武戶所「童」在一起 打造親子洽公親善環境
迎接4月兒童節到來，高市仁武區戶政所為未來小小主人翁打造洽公等候區，同時推出戶政e指通預約、申辦等各項網路e化便民服務，提供市民使用，縮短洽公等候時間，讓更多寶貴時間保留給親子互動，並慶祝寶貝洽公等候區啟用，即日起在粉絲專頁打卡按讚分享的親子們，將獲贈小禮物1份，數量有限送完為止。
仁武戶所主任林坤政表示，近幾年來，仁武的房子一棟接一棟地蓋，人口增加近萬人，尤其青壯年人口持續成長，父母帶著小孩一起洽公情形逐日增加，為了讓孩童在公家機關洽公時，也有舒適愉快的洽公體驗，特別進行洽公環境改造，活化空間利用，規劃專屬寶貝的洽公等候區，環境改造期間，不少轄區熱心民眾，主動提供家中不需用的童書與玩具，以行動支持環保及閱讀傳承的愛心，與戶所聯手豐富兒童專區功能，透過鄉親們提供的愛心二手童書與玩具，落實政府親子親善政策，讓父母與孩子均能開心「童」在一起洽公。
除了環境硬體改造，該所主任貼心提醒，現在高雄市民政局推出一系列戶政創新服務，例如透過戶政e指通app即可利用手機申辦戶政業務或提前預約洽公時段，縮短等候辦理時間；以前遷戶口、改名後，需要跑好多公家機關更改資料，現在只要在戶政所申請跨機關通報服務，即可享受一站式服務，把洽公奔波節省下來的時間，留給孩子。
(中時)
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