邱議瑩挺夫槓網友！ 徐巧芯：政治人物EQ很重要

客委會主委李永得(右)遇警察盤查，引起社會熱議。事後李妻立委邱議瑩(左)力挺丈夫，痛批員警「超瞎」，卻讓不少網友到其臉書開罵。(中時資料照/合成)

客委會主委李永得日前在台北轉運站遇警察盤查，引起社會熱議。事後李妻立委邱議瑩力挺丈夫，痛批員警「超瞎」，卻讓不少網友到其臉書開罵；而邱也PO文嘲諷，「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」再度惹毛不少人。對此，國民黨青年、馬英九辦公室發言人徐巧芯今（23）日表示，政治人物EQ很重要，直言若對於批評就崩潰，只會讓人有「看破手腳」的感覺。

徐巧芯今於《東網》專欄撰文，首先針對近來鬧得沸沸揚楊，李永得被警盤查一事表達看法。徐特別提到台北轉運站是依警職法核准的「指定公共場所」，因此，員警依法盤查並無不妥；更何況這裡常發生許多不法事件，以成效來說，也相當有斬獲。

話鋒一轉，徐巧芯指出，事後李永得、邱議瑩夫婦的態度與回應，之所以會遭到網友撻伐，就是因為搞不清楚狀況。而從這件事來觀察，徐巧芯認為，更可推及到民進黨的政治人物，長久來打著親民、民主的形象，批評國民黨黑箱、威權，但實際上當真正考驗來時，「才讓人發現這些民進黨的政治人物其實並沒有他們所稱的那麼具有包容、同理心。」更遑論懂得檢討與謙卑。

「政治人物的EQ真的很重要。」徐巧芯表示，如今社群當道，民眾能透過網路直接參與評論政治、與政治人物互動，若政治人物面對民眾一批評就「崩潰」，只會讓人有「看破手腳」的感覺，更會嚴重影響其自身與政黨的形象。

(中時電子報)