老嫗搭公車迷航 熱心警護送返家
新北市泰山區76歲廖姓老嫗日前從明志路搭公車前往仁愛路一帶就醫，卻忘記如何回家，在街頭不知所措，後經過熱心民眾協助報案，新莊警分局泰山分駐所警員蔡至翔及劉凡瑋2名員警便立即駕車載她平安送到家。
廖姓老嫗向員警表示，當天早上獨自坐公車至泰山區仁愛路某診所就醫，但卻一時忘了如何搭公車返家，她因自己行動緩慢在站牌等了好一會，看著行駛而過的公車，也不敢揮手攔車，更不好意思詢問別人，就這樣等了約一小時之久，也不知如何是好。
蔡至翔、劉凡瑋2名員警到場了解原委後，依老嫗提供的證件，隨即駕駛巡邏車護送老嫗返住處，鄰居看到老嫗由警方平安載送回家，對於警方熱心的關懷協助，都說「就甘心ㄟ」。
(中時)
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