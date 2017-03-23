要戒護才會想到警察 傅崐萁籲高官勿踐踏尊嚴

花蓮縣長傅崐萁，盼高官首長不要踐踏警察尊嚴。（許家寧攝）

傅崐萁(右2)忍不住為警察抱不平，感慨「人民保母，高官夜壺？」（資料照）

傅崑萁認為警察除暴安良與歹徒搏命，維持社會治安穩定。（資料照）

客委會主委李永得遭員警盤查風波，怒指「台北市什麼時候變成警察國家？」花蓮縣長傅崐萁今忍不住替警察抱不平，感慨大官需要戒護時就想到警察，不需要就丟到一邊，「台灣真是警察國家嗎？還是官大學問大？」呼籲高層部會首長勿再踐踏警察尊嚴。

日前李永得被員警盤查身分，怒指警方違法盤查侵害人權，民進黨立委邱議瑩也在第一時間站出來力挺老公，痛批員警「超瞎」。讓傅崐萁昨夜忍不住在臉書上為警察抱不平，感慨「人民保母，高官夜壺？」用短短百字絮語道盡警察同仁辛勞。

文章指出，人民保母，高官夜壺？大風雷雨，是誰不顧自身安危，搶救受災民眾？維護交通，是誰在虎口值勤，護民眾平安回家？除暴安良，誰在與歹徒搏命，讓社會治安穩定？前呼後擁，大官出巡左右戒護，用完即丟，踐踏尊嚴？台灣真是警察國家嗎？還是官大學問大？

PO文後獲得上萬名網友一面倒按讚、為警察加油，「總算有一個有肩膀的長官挺警察為辛苦的基層警察們講話了!」、「傅縣長講出公道話，有人性、有仁心」、「支持警察為百姓安全所做的欄檢」、「警察同仁加油、縣長力挺有理加油!加油！」。

傅崐萁今日受訪時語重心長說，如果警察放任工作不做、消極以對，社會治安誰來維護？如果只是例行檢查且態度良好，應該予以褒揚及鼓勵，希望高層及部會首長能謹言慎行，勿再打擊基層員警士氣，讓警察能好好在工作崗位上做好人民保母的工作。

(中時)