英恐攻疑與伊斯蘭有關 警追查涉案共犯

我要評比

英國國防大臣法隆表示，警方認為，造成4人死亡與約40人受傷的倫敦22日攻擊事件與伊斯蘭恐怖主義有關；現正調查，這名單獨犯案的歹徒是否獲有他人協助。

路透社報導，法隆（Michael Fallon）告訴英國廣播公司電台（BBC Radio）：「警方現正調查這名男子、他的友人以及居住地。（警方）正緊急查核，是否有其他人涉案。他們目前假定，此案與伊斯蘭恐怖主義有關。」

英國廣播公司（BBC）報導，警方表示，在攻擊案發生後已逮捕8人。

主管反恐的警官羅利（Mark Rowley）表示，有數百名警探徹夜工作，針對6個地點進行搜查。

1名男子昨天駕車沿西敏橋衝撞行人，造成數十人受傷。

此案死者包括1名40多歲女性、1名50多歲男性，以及遭歹徒刺傷致死的員警巴默（Keith Palmer）與犯案歹徒。

傷者中有7人情況危急，羅利表示，另有29人在醫院接受治療。（譯者：中央社廖禹揚）1060323

(中央社)