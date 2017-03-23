台鐵票價十年前就要漲 短程影響最大
交通部長賀陳旦今天表示，將在3個月內檢討台鐵票價，根據10年前報行政院規劃，區間票價漲幅達7.5%，台鐵今天透露，調整將以短程為主。
台鐵票價多年未漲，營運不斷虧損，賀陳旦今天表示，台鐵在民國96年就已經提報行政院調整票價，但當時遇到金融風暴，政府就要求台鐵票價凍漲至今。
根據台鐵10年前規劃，當時台鐵計畫取消以里程計費，改以行車距離70公里為計價基準，分短程區間票價與長程票價2種，其中區間票價漲幅達7.5%，約較目前多出4至17元，長程票價則沒有變動。
對此，台鐵今天表示，短途旅客占總比例7成多，長途旅客占近3成，票價結構並不合理，目前還在討論新的調整方案，漲幅還在討論中，不過調整將以短程票價為主，長途車票的票價調整幅度有限。1060323
(中央社)
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